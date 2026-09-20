Djurgården jagar sjunde raka
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Jani Honkavaaras Djurgården tar emot IF Elfsborg på 3Arena med avspark klockan 14:00.
Blårandigt jagar sin sjunde raka seger i alla tävlingar och hoppas dessutom att formstarke Bo Hegland sätter ett nytt allsvenskt rekord.
Se startelvorna här.
Djurgårdens IF ligger tvåa i Allsvenskan och har press på sig att vinna efter att serieledande IK Sirius tog tre poäng under gårdagen. DIF kliver in till matchen tio poäng bakom Uppsala-laget, men vid seger sätter man samtidigt stor press på trean Hammarby som möter Degerfors borta klockan 16:30.
Jani Honkavaara hoppas att laget kan förlänga sin imponerande vinstsvit – fem raka i Allsvenskan och sex totalt i alla tävlingsmatcher.
Blickarna riktas extra mycket mot Bo Hegland. Den norske mittfältaren tangerade det allsvenska assistrekordet senast mot GAIS, och enbart en ytterligare assist i dagens drabbning gör honom historisk som ensam rekordhållare.
Gästande Elfsborg placerar sig på femte plats i tabellen och har sex poäng upp till Hammarby på den sista Europaplatsen. Boråslaget har blandat och gett den senaste tiden, men kommer senast från en 1–0-seger mot Kalmar FF efter ett avgörande mål av Momoh Kamara.
Lagens startelvor
Djurgårdens IF
Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Johansson – Stensson, Siltanen – Åslund, Hegland, Okkels – Lien.
IF Elfsborg
Pettersson – Jensen, Wikström, Isherwood, Hult – Olsson, Magnusson, Beck – Kamara, Zeneli & Östman.
Matchen har avspark klockan 14:00 på 3Arena.
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