Djurgården jagar sjunde raka

Jani Honkavaaras Djurgården tar emot IF Elfsborg på 3Arena med avspark klockan 14:00.

Blårandigt jagar sin sjunde raka seger i alla tävlingar och hoppas dessutom att formstarke Bo Hegland sätter ett nytt allsvenskt rekord.

Se startelvorna här.

Foto: Bildbyrån



Djurgårdens IF ligger tvåa i Allsvenskan och har press på sig att vinna efter att serieledande IK Sirius tog tre poäng under gårdagen. DIF kliver in till matchen tio poäng bakom Uppsala-laget, men vid seger sätter man samtidigt stor press på trean Hammarby som möter Degerfors borta klockan 16:30.

Jani Honkavaara hoppas att laget kan förlänga sin imponerande vinstsvit – fem raka i Allsvenskan och sex totalt i alla tävlingsmatcher.

Blickarna riktas extra mycket mot Bo Hegland. Den norske mittfältaren tangerade det allsvenska assistrekordet senast mot GAIS, och enbart en ytterligare assist i dagens drabbning gör honom historisk som ensam rekordhållare.



Gästande Elfsborg placerar sig på femte plats i tabellen och har sex poäng upp till Hammarby på den sista Europaplatsen. Boråslaget har blandat och gett den senaste tiden, men kommer senast från en 1–0-seger mot Kalmar FF efter ett avgörande mål av Momoh Kamara.

Lagens startelvor

Djurgårdens IF



Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Johansson – Stensson, Siltanen – Åslund, Hegland, Okkels – Lien.

IF Elfsborg



Pettersson – Jensen, Wikström, Isherwood, Hult – Olsson, Magnusson, Beck – Kamara, Zeneli & Östman.

Matchen har avspark klockan 14:00 på 3Arena.