Dystra trenden fortsätter – slagit eget negativt rekord

2011 hade Halmstads BK sju poäng efter 17 omgångar.

Idag 15 år senare har man upprepat bedriften.

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Halmstads BK ligger minst sagt pyrt till i allsvenskan. Laget har endast vunnit en match på hela säsongen och det skiljer hela elva poäng upp till säker mark.

I dagsläget har Stuart Baxters lag samlat på sig sju poäng med en målskillnad på minus 23. Det är det sämsta resultatet ett allsvenskt lag mäktat med efter 17 omgångar sedan serien utökades till 16 lag 2008.

Halmstad slår inte bara allsvenskt rekord, man slår även sitt egna. Även 2011 stod HBK på sju pinnar efter 17 spelade omgångar, men då med en något bättre målskillnad på minus 20. Västkustlaget lyckades inte repa sig och man åkte ur som tabelljumbo efter att ha samlat på sig 14 poäng när säsongen var slut.

Även AFC Eskilstuna hade sju poäng och en målskillnad på minus 20 efter 17 omgångar under sin debutsäsong i allsvenskan. I fjol stod IFK Värnamo på samma poängskörd vid samma tidpunkt, då med minus 16 i målkolumnen. Båda lagen åkte ur serien under sina respektive säsonger.

Det finns därmed en del som talar för att HBK går samma öde till mötes den här säsongen.