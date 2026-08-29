HBK tog efterlängtad seger – sänkte KFF i 93:e minuten

Halmstads BK har brutit sin segerlösa svit.

Under lördagen slog de Kalmar FF efter ett sent segermål.

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Halmstads BK hade inte vunnit en match på tre månader. Under lördagen fick de chansen att bryta den dystra sviten när Kalmar FF var på besök.

Det allsvenska bottenmötet förblev mållöst i första halvlek och det såg ut att sluta i ett kryss.

Men i den 93:e (!) minuten klev den offensive talangen Ludvig Arvidsson fram och satte 1–0.

HBK tog därmed en efterlängtad seger i kampen om att säkra allsvenskt kontrakt.