HBK tog tung seger – avgjorde sent mot Elfsborg

Halmstads BK slåss för sin överlevnad i allsvenskan.

Denna söndag inkasserades tre viktiga poäng.

Detta då man besegrade IF Elfsborg på bortaplan.

Halmstads BK är uppe på säker mark i varje fall temporärt, detta efter att ha besegrat IF Elfsborg på bortaplan denna söndag.

HBK tog ledningen i slutet av den första halvleken, detta då Emmanuel Yeboah var säker från straffpunkten.

Efter dryga timmen utjämnade hemmalaget genom Julius Magnusson och matchen såg länge ut att sluta 1–1, men så blev det inte.

I den 85:e minuten klev nämligen Pascal Gregor fram och satte dit 2–1 till Halmstad vilket också blev slutresultatet.

Segern tar HBK upp på säker mark, men vinner Östers IF mot IFK Norrköping imorgon så ramlar HBK ner på kvalplats igen.