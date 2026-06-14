Irankunda historisk – när Australien vann

Australien besegrade Turkiet med 2–0 i VM.

Då blev Nestory Irankunda historisk som Australiens yngsta VM-målskytt någonsin.

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Tidig söndagsmorgon ställdes Australien mot Turkiet i den första gruppomgången i VM. På förhand var turkarna favoriter men det var ”Socceroos” som drog det längsta stråt.

Efter knappa halvtimmen kom Australien på kontring och supertalangen Nestory Irankunda kunde placera in 1–0. 20-åringen blev efter fullträffen landets yngsta VM-målskytt någonsin.

I den andra halvleken utökade Australien. Med kvarten kvar avlossade Conor Metcalfe ett läckert skott som hittade in i mål. Matchen slutade 2–0.

Australien ställs härnäst mot USA medan Turkiet möter Paraguay.