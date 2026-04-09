Höll på att kosta Rinnes hjälteroll: ”Han var inte nöjd”

STOCKHOLM. Jacob Rinne blev matchhjälte mot Gais med sina alla parader i Djurgårdens 1-0-viktoria.

Men det var nära att det inte blev några tre poäng då göteborgarna felaktigt fick sin kvittering i slutet bortvinkad för offside, detta eftersom Max Larsson upphävde offsiden.

– Rinne var inte nöjd, jag fastnade på linjen, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Djurgården fick bästa möjliga start på den allsvenska säsongen genom att på ett smockat, kokande Gamla Ullevi vinna mot fjolårets tabelltrea Gais med 1-0 efter ett segermål från Patric Åslund i den andra halvleken.

Därmed fick Dif-spelarna fira med den stora tillresta klacken som höll till på kortsidan.

– Stödet var otroligt, det var ju fullpackat på vår bortasektion. Tifot var grymt och det var otroligt kul att spela och fira framför fansen. Skitroligt verkligen och man längtar redan till hemmapremiären på söndag, säger Max Larsson till FotbollDirekt.