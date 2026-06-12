VM 2026 tuffar vidare.

Under fredagen är det dags för värdnationen Kanada att ge sig in i mästerskapet.

Här är allt du behöver veta inför matchen mellan Kanada och Bosnien Hercegovina.

Foto: Alamy

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Den 12 juni 2026 bjuds fotbollsfans på en riktigt högkaratig drabbning när Kanada ställs mot Bosnien Hercegovina i fotbolls-VM. Matchen spelas på BMO Field i Toronto, vilket ger Kanada en stark hemmaplansfördel när de kliver in i detta viktiga gruppspelsmöte för att slåss om livsviktiga poäng i turneringen.

För att du ska ha full koll på alla förutsättningar inför avsparken har vi sammanställt en snabböversikt nedan med all praktisk information:

Stadion/Venue: BMO Field, Toronto

Datum: 12 juni 2026

Tid: 21:00 (svensk tid)

TV-kanal: SVT1

Streaming Platform: SVT Play

På vilken kanal sänds Kanada mot Bosnien Hercegovina?

Det råder stor feber inför matchen och frågan vilken kanal visar Kanada mot Bosnien Hercegovina har ett mycket glädjande svar för de svenska hushållen. Denna högintensiva match kommer att sändas i linjär TV på bästa sändningstid.

Om du planerar tv-kvällen och undrar på vilken kanal sänds Kanada mot Bosnien Hercegovina så är det SVT1 som gäller. Sändningen startar i direkt anslutning till avsparken klockan 21:00 svensk tid, och matchen kommenteras av den rutinerade duon Chris Härenstam och Glenn Strömberg.

Var kan jag streama matchen Kanada mot Bosnien Hercegovina?

För de tittare som inte har tillgång till en traditionell TV-mottagare, eller helt enkelt föredrar att titta digitalt, finns det utmärkta möjligheter. Du kan nämligen streama matchen Kanada mot Bosnien Hercegovina helt utan kostnad i Sverige.

För att följa dramatiken live via din streamingplattform gör du följande:

Gå till webbplatsen för SVT Play eller starta appen i din smartphone, surfplatta eller smart-tv. Sök efter matchen direkt i sökfältet eller navigera till ”Sport”-kategorin i menyn. Klicka på livesändningen för matchen för att starta strömmen.

Tjänsten är helt gratis och fungerar smidigt med Chromecast eller Apple TV.

Kanada mot Bosnien Hercegovina – Vad man kan förvänta sig

Det här förväntas bli en otroligt tät och fysisk match. Kanada har drabbats av tunga skadeavbräck då storstjärnan Alphonso Davies dras med en muskelskada. Dessutom saknas Marcelo Flores på grund av en korsbandsskada och Moise Bombito på grund av muskelskador. Laget tvingas lita till Maxime Crepeau i målet samt offensiva hot som Jonathan David och Cyle Larin för att bryta ner motståndet.

Skador och avstängningar Kanada Spelare Lämna tillbaka Marcelo Flores anterior-cruciate-ligament Unknown Alphonso Davies muscle-injury About 1-2 weeks

Bosnien Hercegovina kommer till Toronto med strålande form från kvalet, men har även de en lång skadelista. Adrian Leon Barisic, Haris Tabakovic och målvakten Hidajet Hankic dras med skador samtidigt som det finns frågetecken kring Anel Ahmedhodzic och Osman Hadžikić. Ändå mönstrar man ett slagkraftigt lag lett av ikonen Edin Dzeko och anfallskollegan Ermedin Demirovic.

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