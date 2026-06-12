Klart: Arsenal-profilen klar för Manchester City

Beth Mead, 31, lämnar Arsenal efter nio år i klubben.

Nu står det klart att hon går till konkurrenten Manchester City.

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Beth Mead har tillhört Arsenal sedan april 2017 och har blivit en stor profil i London-klubben. För några år sedan drog hon korsbandet och jobbade sig tillbaka och succén fortsatte för den engelska landslagsstjärnan.

Nu står det klart att 31-åringen lämnar London och flyttar till ligamästarna Manchester City.

I Manchester City finns många av hennes engelska landslagskollegor men där finns även fästmön Vivianne Miedema.

– Jag tycker att sättet som City spelar på passar mig väldigt bra, och jag känner att det kan få ut något extra av mitt spel, säger Mead via klubbens uttalande.

”Beths kvalitet och kaliber kan bara hjälpa oss”

Sportchef Therese Sjögran säger följande om sin värvning.

– Att vinna dubbeln förra säsongen var ett speciellt kapitel i vår historia, men det är något vi vill bygga vidare på under de kommande säsongerna. Att värva en spelare av Beths kvalitet och kaliber kan bara hjälpa oss att uppnå det.

Hon fortsätter:

– Hon har visat vad som krävs för att prestera på högsta nivå och på de stora scener där vi vill konkurrera regelbundet. Därför kommer hon att bli ett fantastiskt tillskott till vår redan imponerande spelartrupp.”

Kontraktet är skrivet fram till sommaren 2029.