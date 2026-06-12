Uppgifter: Barcelona-stjärnan överens om en förlängning

Norska Caroline Graham Hansen, 31, ser ut att stanna i Barcelona.

Högeryttern sitter på utgående kontrakt men nu kommer uppgifter om att 31-åringen stannar.

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FC Barcelona vann ligan och Champions Leauge i år. Trots succén har stjärnor som Alexia Putellas och Mapi Léon lämnar klubben och länge kom uppgifter om att Caroline Graham Hansen skulle lämna storklubben.

Nu kommer dock nyra uppgifter.

Enligt spanska Esports kommer Graham Hansen nu stanna i Barcelona och norskan ska enligt uppgifterna vara överens om att förlänga avtalet.

Enligt uppgifterna kommer det nya kontraktet kommer innebära en högre lön och hon skriver på ett tvåårskontrakt.