Varnar för Hegland: ”Vet inte mycket om Djurgården”

STOCKHOLM. Linus Carlstrand slog till med två mål och en assist i sin första start för AIK.

Inför derbyt varnar han nu för Bo Hegland – norrmannen som låg bakom allt i Djurgårdens 4-2-seger mot Gnaget i våras.

– Han är duktig, deras tia, men annars vet jag inte mycket om Djurgården, säger nyförvärvet till FotbollDirekt.

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Han är göteborgaren som blivit AIK:s nya anfallshopp.

För efter att Zadok Yohanna, Erik Flataker och Bersant Celuna alla lämnat den här sommaren presenterade Linus Carlstrand sig direkt i sin första start i senaste allsvenska omgången.

Två mål och en assist blev facit för sommarvärvningen från Öster i galna 4-3-segern borta mot Örgryte i lördags.

– 2+1… att jag började så bra är kanske lite förvånande, det var ett väldigt bra betyg. Men annars är jag inte så förvånad. Jag har känt mig redo för det här steget, annars hade jag inte tagit det här klivet.

Hur mycket borde Djurgården frukta dig inför derbyt under söndagen?

– Det vet jag inte… jag kan inte svara på det. Däremot är jag väldigt taggad, det ska bli kul med derby. Mycket folk i ett riktigt klassikermöte.

Efter Hegland: ”Anfallaren Lien och Fallenius”

Carlstrand skrev på för Öster inför årets säsong, en övergång från Blåvitt som FD kunde avslöja i december.

Efter bara ett halvår i superettan är nya verkligheten en helt annan för 21-åringen med nian på ryggen i Gnaget som alltså kliver ut mot Djurgården på 3Arena.

– Djurgården är ett bra lag med bra spelare. Jag vet inte jättemycket om dem, men han som är tia är duktig… Hegland. Det är typ det jag vet. Annars vet jag inte mycket om Djurgården.

Du kan inga andra spelare?

– Jo anfallaren Lien, och så Fallenius. Jag kan inte säga alla namn.

På tal om Carlstrands tre poäng i 4-3-segern mot Örgryte senast gjorde Bo Hegland ett mål och två assist i Djurgårdens 4-2-seger mot Gnaget i våras. Frågan är hur AIK nu ska stoppa norrmannen?

– Vi tänker nog inget speciellt. Vi ska bara spela vårt spel men vi vill inte att någon i deras lag ska vara bra.