Inför matchen: Belgien – Egypten

Belgien och Egypten går in i VM under kvällen.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Belgien inleder jakten på framgång i Nordamerika som klara favoriter i Grupp G när de ställs mot Egypten på Lumen Field. Matchen, som sparkar igång kl. 21:00 svensk tid den 15 juni, sätter tonen för båda nationernas fortsatta öde i turneringen.

Belgien kommer till mästerskapet med en imponerande form och är obesegrade i sina senaste 13 matcher. Laget, under ledning av Rudi Garcia, har en ny gyllene generation på frammarsch och siktar på att omedelbart ta kommandot i gruppen.

För Egypten är målet att störa favoriterna och säkra en historisk första seger i dessa sammanhang. Med en stark defensiv organisation och en världsstjärna i Mohamed Salah hoppas man kunna leverera en av turneringens första stora skrällar. Det är en klassisk kamp mellan europeisk offensiv kraft och afrikansk taktisk disciplin. Allt om svensk fotboll och internationella matcher hittar du här.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Den taktiska duellen kretsar kring två skilda filosofier. Belgien visade upp en enorm anfallskapacitet i kvalet, där de gjorde hela 29 mål på åtta matcher. Deras spel bygger på bollinnehav, snabba kombinationer och kreativiteten från spelare som Kevin De Bruyne och Jeremy Doku.

Egypten förlitar sig istället på en solid defensiv grund. Under sitt kval släppte laget endast in två mål på tio matcher, vilket vittnar om en välorganiserad backlinje. Matchplanen kommer sannolikt att vara att absorbera belgisk press och sedan snabbt ställa om till kontringar, där Mohamed Salahs och Omar Marmoushs snabbhet blir avgörande.

Motivationen är tydlig för båda lagen. Belgien måste vinna för att leva upp till förväntningarna och undvika den press som ett poängtapp skulle innebära. För Egypten skulle en poäng vara en enorm framgång och ett stort steg mot ett eventuellt avancemang från gruppen.

Inbördes möten

Detta blir det första officiella tävlingsmötet mellan Belgien och Egypten. Lagen har tidigare mötts i fyra vänskapsmatcher, där Egypten överraskande nog har ett övertag med tre segrar mot Belgiens enda.

Det senaste mötet ägde rum i november 2022, strax före turneringen i Qatar, där Egypten vann med 2-1. Det resultatet visar att de har förmågan att besegra sin namnkunniga motståndare.

Historiskt har Belgien haft blandade resultat mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang, med en färsk 0-2-förlust mot Marocko i minnet. Egypten har å sin sida aldrig besegrat ett europeiskt lag i en VM-match, vilket gör detta till en chans att bryta en dyster trend.