Nikola Vasic efter incidenten: ”Tagit ett snack med familjen”

Nikola Vasics bror hamnade i blåsväder efter ett inlägg på sociala medier.

Nu kommenterar Bajen-anfallaren incidenten.

– Jag bad honom ta ner det direkt, säger Vasic till Sportbladet.

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Reporter: Arvid Larsson

Kalle Karlsson hävdade att spelet inte blivit bättre med Nikola Vasic på planen i en intervju med Sportbladet. Det fick Vasics bror att tända till, som publicerade ett inlägg på sociala medier där han bland annat skrev ”Härligt att läsa i media om dina smutskastningar”.

När Hammarby åter samlades på Årsta IP efter ledigheten kommenterade Nikola Vasic incidenten.

– Jag märkte att det blev en stor diskussion så jag bad honom att ta ner inlägget, sen var det bara att gå vidare, säger Vasic till Sportbladet.

En tid efter intervjun med Sportbladet fick Kalle Karlsson sparken från Hammarby, och Henrik Rydström presenterades som hans ersättare. Vasic har nu bett familjen att lugna ner sig för att inte skapa fler rubriker.

– Jag har sagt: Posta ingenting. Där är vi alla på samma sida. Nu är det en ny tid. Vi blickar framåt med Henrik (Rydström), säger Vasic.

Hammarby ligger fyra i den allsvenska tabellen med 17 poäng på elva matcher.