Officielt: Tunisien sparkar Sabri Lamouchi

5–1 mot Sverige blev droppen.

Nu sparkas Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi mitt under VM.

Det bekräftar det tunisiska förbundet via Instagram.

Foto: Bildbyrån

Det har ryktats under dagen om att den tunisiska förbundskaptenen Sabri Lamouchi var nära sparken till följd av storförlusten mot Sverige i Monterrrey.

Nu är det också officiellt. Det tunisiska fotbollsförbundet meddelar via sitt Instagram-konto att Lamouchi lämnar sin post med omedelbar verkan.

Enligt förbundets uttalande kommer Mondher Kebaier att ta över under de återstående matcherna i VM. Samtidigt jobbar man för att anordna ett visum till U23-lagets tränare Anis Boujelbene, så att denna kan ansluta till ledarstaben.

Tunisien ställs mot Japan den 21 juni.