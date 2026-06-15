Officielt: Tunisien sparkar Sabri Lamouchi
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5–1 mot Sverige blev droppen.
Nu sparkas Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi mitt under VM.
Det bekräftar det tunisiska förbundet via Instagram.
Det har ryktats under dagen om att den tunisiska förbundskaptenen Sabri Lamouchi var nära sparken till följd av storförlusten mot Sverige i Monterrrey.
Nu är det också officiellt. Det tunisiska fotbollsförbundet meddelar via sitt Instagram-konto att Lamouchi lämnar sin post med omedelbar verkan.
Enligt förbundets uttalande kommer Mondher Kebaier att ta över under de återstående matcherna i VM. Samtidigt jobbar man för att anordna ett visum till U23-lagets tränare Anis Boujelbene, så att denna kan ansluta till ledarstaben.
Tunisien ställs mot Japan den 21 juni.
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