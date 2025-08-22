”Hoppas Bajen sätter stopp – behövs inte fler affärer”

Hammarby har haft en period på slutet som har sett lite skakigare ut och inneburit ett par resultat-hack.

Det är dels uttåget ur Conference League men även några mindre bra veckor i den allsvenska guldstriden.

Där till till ska även läggas att ett tungt namn som Jusef Erabi kan vara på väg bort.

FotbollDirekts nyhetschef Ola Gustavsson om dagsbilden av Hammarby och det som leder fram till sista dagarna av pågående fönster.

Är det ett Hammarby på tillbakagång vi ser – eller är det bara logiskt med en bitvis tillbakagång med den Europa-dubblering som har pågått – men som nu är över?

Jag tror inte det här en bild som inte ska förstoras för mycket, inte med en sådan klar majoritet plustecken inför fortsättningen av säsongen.

När det exempelvis kommer tlll den svidande och knappa förlusten mot Rosenborg så växer nu Bajens insats i skenet av att norrmännen i går kväll faktiskt skrällde mot Bundesliga-klubben Mainz.

Och tittar vi på att Erabi kan lämna så har han haft tung vår och faktiskt inte haft en huvudroll.

Rosenborg nätar mot Mainz. Foto: Bildbyrån

Tittar vi så på den dryga vecka som återstår av det här fönstret så är min bild att Mikael Hjelmberg känner sig klar.

Jag tror inte vi får se – om inget riktigt oväntat sker – ännu ett etablerat nyförvärv. Jag har svårt att se det – ens om Erabi säljs. Det vore helt enkelt bra att sätta stopp nu.

Skälen till det är flera och logiska.

Målbilden kring nya spelartyper har länge och väl varit en forward, en ytter och en central mittfältare – och har nu i högsta grad uppfyllts med trion Frank Adjei, Obilor Okeke och Nikola Vasic.

Nikola Vasic under sin tid i Brommapojkarna. Foto: Bildbyrån

”Bland de mest skickliga individuella jag sett i år”

När det kommer till helhetsbilden så är jag övertygad om att dessa nya namn kommer att göra ett redan skickligt Hammarby så väl snabbare som effektivare.

Adjeis inhopp mot Rosenborg imponerade stort är bland det mest skickliga individuella jag sett i år.

Kring norske Okeke så tror jag hans spets till och med kan vara snäppet vassare än Sebastian Tounetkis och detsamma tror jag kan sägas om Vasic kontra Erabi – om han nu bara håller fysiskt efter sin långa skada.

Och glöm inte heller bort Elohim Kabore som har så mycket talang i sig.

Kabore efter matchen mot Värnamo. Foto: Bildbyrån





När det kommer till spelare som kan säljas så uppges bilden vara ytterst kontrollerad.

I skrivande stund uppges det inte finnas något pågående ens kring Erabi – men om någon mer riskerar att försvinna så tros det handla om Shaquille Pinas som har ett utgående kontrakt.

Mina slutintryck av Hammarby under den här köp-och-sälj-perioden är att jag känner att jag inte har sett ett mer moget ledarskap någon gång tidigare.

Det handlar om det trygga ledarskap som utförs så väl sportsligt som affärsmässigt från tränare Kim Hellberg och sportchef Mikael Hjelmberg – till vd Richard von Yxkull.

Vidare handlar det även i högsta grad om förmåga med framförhållning, samt signalvärden som har skickats under säsongen.

Redan tidigt i våras kunde FotbollDirekt rapportera om hur nyckelspelare näst intill varje pris skulle behållas – någonting som inte visat sig vara tomma ord.

Ledordet var tidigt kontinuitet och spelare som Viktor Eriksson, Hampus Skoglund och Montader Madjed prisattes till 50 miljoner kronor styck – och sådana som Tounetki och Erabi till än större pengar.

Huvudtränare Kim Hellberg. Foto: Bildbyrån

”Hammarby har lyckats bättre än många andra svenska klubbar”

Det är onekligen en strategi som kräver stort mod – och jag tycker att Hammarby här lyckats bättre än många andra svenska klubbar senaste åren med undantag för Malmö FF – synd bara att det inte belönades på ett större vis i Europa-spelet.

Men även om det nu inte kortsiktigt ännu har betalat sig på ett större vis så är det ändå likväl den enda vägen till nästa nivå för Hammarby som klubb.

Det mest spännande är att få se hur Hammarby i längden orkar hålla i denna strategi och vad tre- fyra fönster till av samma snitt kommer att göra för skillnad.