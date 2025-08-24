Hugo Bolin tvingades bryta Blåvitt-mötet

Hugo Bolin fick bryta redan efter en halvtimme mot IFK Göteborg.

Detta på grund av en huvudskada.

Hugo Bolin startade dagens klassikermöte mot IFK Göteborg, men efter en halvtimme så fick MFF-stjärnan bryta.

Bolin fick en smäll mot huvudet i en duell med David Kruse och försökte till en början att spela vidare efter att han bandagerats, men till sist satte han sig ner för att byta.

In istället kom Arnór Sigurdsson.