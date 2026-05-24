Hyllar mittfältskollegan: ”Hade inte kunnat be om en bättre”

Melker Heier gjorde sin första poäng för säsongen mot Djurgården.

Det blev en assist till Marcus Lindberg – Heiers trogna mittfältskumpan.

– Vi har inte gjort en dålig match tillsammans på hur länge som helst, säger 25-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Melker Heier har precis haft en kort genomgång tillsammans med det övriga laget. Det behövdes inte mer än drygt sju minuter innan alla små detaljer hade avhandlats.

FotbollDirekt är långt ifrån de enda som har ryckt i Sirius nummer 10 den senaste veckan.

– Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Det har nog varit sex intervjuer de senastes två – tre dagarna, säger han när FD får turen att byta några ord med mittfältaren.