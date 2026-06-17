Officiellt: Hammarbys lagkapten förlänger

Alice Carlsson, 30, stannar i Hammarby.

Det meddelar Stockholmsklubben under onsdagen.

– Jag är oerhört stolt över att få vara en del av den här klubben, säger Carlsson via klubbens uttalande.

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Alice Carlsson förlänger med Hammarby IF. Den 30-åriga lagkaptenen anslöt till Hammarby inför säsongen 2020 och har sedan dess varit en stor kugge i det grönvita laget.

Hon står noterad för 189 matcher och sex mål i Hammarby.

Publikfavoriten skriver på ett kontrakt som stäcker sig över 2028.

– Alice spelar med ett hjärta och en lojalitet som jag tror alla känner till vid det här laget. En kulturbärare som vet vad Hammarby betyder och som kan förmedla detta vidare till gruppen på ett fint sätt. Med sina många år i klubben är hon såklart väldigt viktig när det kommer till att bibehålla kontinuiteten i laget, säger sportchef Arnór Smárason via klubbens uttalande.

Alice Carlsson:

– Det känns såklart jättekul att vi har landat i ännu en förlängning. Jag är oerhört stolt över att få vara en del av den här klubben. Jag trivs otroligt bra i Bajen, har känt mig som hemma sedan dag ett och jag känner mig fortfarande inte klar här, säger Alice.



✍️ Hammarby är överens om en förlängning med lagkapten Alice Carlsson! Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2028 💚#Bajen pic.twitter.com/7R62jLD4Qy — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) June 17, 2026

Alice Carlsson är tvåfaldig cupmästare och har ett SM-guld, Champions Leauge-spel och Europa Cup-final med Hammarby i ryggsäcken.