Joramos tårfyllda farväl: ”Kommer bli otroligt svårt”

STOCKHOLM. Hammarby och AIK möts under onsdagskvällen på Kanalplan.

Det blir mittfältsstjärnan Emilie Joramos sista hemmamatch i grönvitt.

– Väldigt speciellt. Jag tror att det kommer att bli mycket känslor, säger en tårögd Emilie Joramo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ska spela årets första derby mot AIK på hemmaplan. Det blir i vårsäsongens sista hemmamatch och det grönvita gänget hoppas kunna studsa tillbaka efter förra veckans förlust.

– Ja, jag tror att det kommer att bli en häftig match. AIK har gjort det ganska bra, men förhoppningsvis kan vi sätta dem på plats, säger Emilie Joramo till FotbollDirekt och fortsätter:

–Vi vet att de är bra på kontringar, så vi måste vara bra och försöka skapa många chanser. Vi gjorde faktiskt många bra saker mot Häcken men vi måste göra mål. Det är vad vi saknar.

Det är inte bara vårssäongens sista hemmamatch för Hammarby. Det är även Emilie Joramos sista hemmamatch i den grönvita tröjan. Under tisdagen kom nämligen beskedet att norskan lämnar ”Bajen” i samband med att hennes kontrakt med klubben löper ut.

24-åringen kommer ha fokus på matchen, men berättar även att det kommer bli känslosamt att säga hejdå.

– Väldigt speciellt. Jag tror att det kommer att bli mycket känslor. Samtidigt vet jag att när matchen spelas så kan jag fokusera på det, och det är det som är fokuset. Men jag hoppas verkligen att vi kan spela en bra match, få ett bra resultat och fira med fansen efteråt.

Joramo blev tvåfaldig cupvinnare med Hammarby. Foto: Bildbyrån.

”Det ger den där familjekänslan”

Norskan anslöt från Rosenborg till Hammarby inför säsongen 2024. Hon hade hört talas om Hammarby innan flytten, men det hon skulle få uppleva var inget hon hade väntat sig.

– Jag hade hört lite grann, för jag kände några här, men jag tror inte att man kan förbereda sig på det förrän man kommer hit och upplever det och känner den där energin från läktaren. Jag var van vid att spela för två eller trehundra personer, och det hörs inte, det är tyst.

I Hammarby var det stor skillnad på läkarstödet.

– Oavsett hur många som kommer, så hörs det. Det ger så mycket, och det ger den där familjekänslan. Att alla vill samma sak, alla arbetar för samma sak. Oavsett om du är spelare, tränare eller supporter, så är vi ett lag.

Tiden i Hammarby har varit betydande för 24-åringen. Hon fick inte bara en nystart på plan, hon växte också utanför planen.

– Väldigt, väldigt mycket. Jag fick komma hit och faktiskt få en liten nystart. I Rosenborg var jag en av de yngsta spelarna. Här fick jag börja om och växa mycket, ta en större plats, ta mer ansvar, växa på planen men också som person utanför.

Firande efter Joramos avgörande mål i Eskilstuna. Foto: Bildbyrån

Emilie Joramo fick även bära kaptensbindeln när Alice Carlsson saknades. Ett ärofyllt uppdrag som hon säger betyder extra mycket i just Hammarby.

– Jag minns när jag blev tillfrågad om det, jag blev nästan lite chockad, för det hände så snabbt. Sen att få det där erkännandet att någon såg mig som som det jag vill vara. Att ta ansvar och det har jag alltid försökt göra.

– Det är laget före mig då, alltid laget först. Det var en stor ära att ha fått vara det här. Jag tror inte att det skulle ha betytt lika mycket för mig någon annanstans än här.

I morgon får du säga hejdå till att supportarna på hemmaplan. Hur ska det bli?

– Det kommer att bli svårt. Det kommer att bli otroligt svårt. Samtidigt är det också något positivt, för då har det betytt mycket om man har en bra relation med klubben och alla i och runt klubben. Det kommer bli tufft men det har varit fantastiskt, säger mittfältsmotorn med tårar i ögonen.

Hon säger att hon kommer berätta om Hammarby och försöka beskriva hur det är att vara en del av klubben till sina nya lagkamrater.

– Det är en unik och fantastisk klubb. Man måste bara testa det, det är svårt att beskriva. Känslan av att vara en del av det laget här och engagemanget runt klubben, det finns inget bättre.

Kommer du komma och hälsa på?

– Ja absolut, så ofta jag kan, avslutar Emilie Joramo.

Emilie Joramos sista match i Hammarby blir borta mot Piteå den 25 juni. Hennes nya klubbadress är fortsatt okänd.