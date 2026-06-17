Uppgifter: Rosenborg intresserade av Thelin

Jimmy Thelin kan ta över Rosenborg.

Den norska klubben är på jakt efter ny tränare och lokal media rapporterar att Thelin är intressant.

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Den norska klubben Rosenborg letar efter ny tränare.

Nu kommer uppgifter om att klubblöse Jimmy Thelin kan vara aktuell ta över den norska klubben. Det rapporterar Trondheim-baserade tidningarna Nidaros och Adressavisen.

Uppgifterna uppger även att Eirik Horneland och Gaute Helstrup finns med på listan på olika aktuella tränare. Horneland har rapporterat vara aktuell för Malmö FF men han bollades även upp som aktuell för Hammarby IF innan Henrik Rydström tog över.

Rosenborg är i kris och är näst sista i norska Eliteserien efter elva spelade matcher.