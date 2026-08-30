Hyllar Wilmer Olofsson: ”En äkta försvarare – helt okomplicerad”

STOCKHOLM: Hervé Matthys har snabbt tagit en ledarroll i AIK.

Han har också trivts med sin elva år yngre backkollega Wilmer Olofsson.

– Jag har ingenting att klaga på, säger belgaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

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Senast AIK mötte Hammarby fanns varken Hervé Matthys eller Wilmer Olofsson med i truppen. Inför söndagens möte med de grönvita har duon startat tre raka matcher tillsammans i mittförsvaret, till följd av en omfattande skadefrånvaro.

Den långa skadelistan har också tvingat 30-åriga Matthys att axla mycket av ansvaret i laget. Belgaren har startat samtliga matcher för AIK sedan han anslöt under sommaren.

– Jag visste innan jag skrev på att jag skulle få mer av en ledarroll och bidra med erfarenhet längst bak. Så jag förväntade mig att jag skulle få ta det ansvaret. Jag är inte direkt förvånad och det är inte direkt någonting nytt för mig. Men jag gillar det och det tyder på att tränaren tycker jag är viktig för laget, säger han till FotbollDirekt.

”Förvånad att det var så många fans”

Matthys fick uppleva sitt första Stockholmsderby när AIK besegrade Djurgården på bortaplan för två veckor sedan. Belgaren har tidigare fått vara med när ärkerivalerna Royal Antwerp och Beerschot ställs mot varandra i Belgien.

Men att spela ett derby i den svenska huvudstaden är någonting annat, menar han.

– Det var annorlunda. Det var en väldigt bra atmosfär med tifot och allt. Uppladdningen under veckan var lite mer spänd än vanligt. Men jag njöt verkligen av det och jag kände mycket adrenalin under matchen, vilket jag gillar. Jag var faktiskt förvånad att det var så många AIK-fans på Djurgårdens arena. Det var nytt för mig.

Foto: Bildbyrån

Hur har det varit att spela med Wilmer Olofsson?

– Jag gillar honom. Han är en äkta försvarare, helt okomplicerad. Det gillar jag verkligen. Det passar mig väldigt bra också som är lite mer bekväm på bollen. Vi hjälper varandra och pratar mycket på planen. Han är en ung kille också och han kommer växa i sitt spel. Jag har ingenting att klaga på, menar belgaren.

Olofsson kallades tillbaka i förtid från lånet i Norge till följd av AIK:s långa skadelista. Den egna produkten är också nöjd med sin mer rutinerade mittbackskollega.

– Det har gått bra. Han är ny och jag är ny så det tar lite tid att anpassa sig. Men jag tycker att vi passar väldigt bra tillsammans.

Hur är det att spela med en annan vänsterfot?

– Det är en ny position för mig men det är någonting jag måste anpassa mig till och försöka göra så bra som möjligt. Men det är klart att det är lite annorlunda, det är lite andra vinklar. Det har funkat bra. Hervé kommer med sin kunskap så han hjälper mig mycket, menar 20-åringen.

Den AIK-fostrade mittbacken är laddad, men också lugn, inför söndagens möte mot Hammarby. Han känner ingen större press att kliva ut inför ett nytt Stockholmsderby två veckor efter det senaste.

– Många snackade om att vi var sämre på pappret än Djurgården senast. Men vi går in och spelar helt orädda. Jag tror att vi vill det mer än dem.