AIK-fansen tycker till om Nordfeldts landslagspetning

I dag valde Graham Potter ut sin trupp inför landslagssamlingen i Nations League.

En målvakt som Potter lutat sig mot under sin tid som förbundskapten har varit AIK:s Kristoffer Nordfeldt, men den här gången lämnades målvakten utanför. FotbollDirekt var på plats inför matchen mot Mjällby för att ta tempen på AIK-supportrarna om landslagspetningen.

Kristoffer Nordfeldt är nummer ett enligt AIK-supportern Stefan. Foto: Daniel Karimi / Bildbyrån

Kristoffer Nordfeldt har i flera år varit en av landslagets mest rutinerade målvakter och fick förtroendet från start i sommarens två första VM-matcher. Efter en tid av spekulationer står det nu klart att 37-åringen ställs utanför Graham Potters trupp till Nations League.

– Jag har fattat beslutet att inte ta ut honom till den här samlingen, bekräftar Graham Potter och tillägger:



– Det här är en bra möjlighet att titta närmare på våra yngre målvakter.

En av de supportrar som reagerade på beskedet är James Nyman. Han tror att det kan finnas mer bakom kulisserna än bara rent taktiska val.

– Det finns nog underliggande faktorer bakom beslutet. Det kan mycket väl vara så att Nordfeldt själv känner sig klar med landslaget, spekulerar James.

Gällande om några andra namn från AIK borde finnas med i Blågult just nu är han dock dämpad. Skadesituationen sätter sina spår, även om det finns framtidshopp på sikt:

– Just nu finns det inga andra AIK-spelare som borde vara med. Men ”Lillebror” Ayari är en spelare som absolut har potential att nå landslaget i framtiden.

”Spelar bättre än någonsin”

AIK-supportrarna Stefan och Eva-Lotta Gustafsson, som rest hela vägen från Skåne för matchen, ställer sig mer oförstående till att Nordfeldt lämnas utanför.

– Nordfeldt är nummer ett och spelar bättre än någonsin just nu. Han avgör ju matcher för sitt lag, men det verkar som att Potter fokuserar mer på ålder och framtid än på faktiska prestationer, säger Stefan.

Samtidigt har paret förståelse för att förbundskaptenens alternativ har begränsats av skadeläget i Gnaget-truppen.

– Flera nyckelspelare är skadade. Taha var enorm innan sin skada, men överlag gör Potter ett bra jobb där han väljer utveckling och satsar på ungdomar, menar de.

Stark kritik mot beslutet

Lika förbryllad är AIK-supportern Niklas Segerdahl, som anser att form och prestation ska gå före allt annat i landslagssammanhang.

– Att han lämnas utanför efter sina prestationer den här säsongen anses bara förkastligt. Det är svårt att förstå vad anledningen faktiskt är, säger han.

När det gäller resten av AIK-truppen delar han bilden av att det för dagen saknas självklara landslagskandidater.

– Det är svårt att peka på någon annan i laget som borde vara med i landslaget just nu, men det är viktigt med transparens kring sådana här uttagningsbeslut så att man förstår strategin.







