Bergvall på bänken i ångestmötet

Tottenham Hotspur tar emot Aston Villa på Tottenham Hotspur Stadium.

Lucas Bergvall sitter på bänken, medan Victor Nilsson Lindelöf startar för Aston Villa.

Se startelvorna här.

Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur. Foto: Alamy

Det vankas ångestmöte och desperat jakt på säsongens första vinst när Tottenham Hotspur tar emot Aston Villa i London.

Hemmalaget Tottenham parkerar på en 17:e plats i tabellen efter två kryss och två förluster på de inledande fyra omgångarna. Största bekymret för ”Spurs” har varit offensiven, då laget fortfarande står på noll gjorda ligamål. Tisdagens uttåg ur Carabao Cup mot Liverpool (3–1-förlust), där Lucas Bergvall fick spela 90 minuter, gör att pressen på hemmalaget är enorm.

Läget är om möjligt ännu mer prekärt för gästande Aston Villa. Birminghamklubben ligger på 19:e plats i tabellen med blott en poäng på kontot (ett kryss, tre förluster) och endast ett mål under säsongsinledningen.

Lagens startelvor

Tottenham Hotspur FC

Antonín Kinsky – Pedro Porro, Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Andy Robertson – Rodrigo Bentancur, Sandro Tonali, Mateus Fernandes – Sávio, Omar Marmoush & Dominic Solanke

Aston Villa FC

Zion Suzuki – Aaron Wan-Bissaka, Victor Nilsson Lindelöf, Tyrone Mings, Matteo Ruggeri – Joāo Gomes, Boubacar Kamara, Johan Manzambi – John McGinn, Emiliano Buendía & Nicolas Jackson

Matchen har avspark klockan 13:30.