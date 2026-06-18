Hyllningen efter sortin från Djurgården: ”Han var viktig”

Nyligen stod det klart att Pelle Olsson lämnar Djurgården för en comeback i Gefle.

Philip Hellquist är imponerad över tränarveteranens långa gärning inom fotbollen.

– Han var viktig för mig. Jag har bara gott att säga om honom, konstaterar förre Dif-spelaren till FotbollDirekt.

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Efter en allvarlig fotskada 2013 återvände Philip Hellquist till Djurgården efter lån i Assyriska. Ny tränare i Dif då var Pelle Olsson och efter ett år tillsammans startades Hellquists långa utlandskarriär med spel i Österrike, Grekland, Sydkorea och Finland.

– Men min bästa tid i Djurgården var tidigare, det var 2010-2011 skulle jag säga. Vi som lag var inte så bra och slutade i mitten av tabellen, men vi var rätt bra i derbyna och det var en rolig tid. Men med det sagt var Pelle Olsson en viktig tränare för mig när jag kom tillbaka till Djurgården 2014. Jag kom tillbaka från noll och kom i bra form. Jag har bara gott att säga om Pelle, berättar Hellquist för FD.

34-åringen slutade själv med slitfotbollen som spelare 2022 och har senaste åren verkat som ungdomstränare i Djurgården.

– I fjol var jag i U19, i år i U17. Vi har all vår verksamhet på Kaknäs som klart att man sprungit på Pelle som varit scout. Kul att snacka gamla minnen med honom.

”Pelle ska ha stor eloge”

Men fler samtal på Kaknäs blir det inte de två emellan, detta eftersom det nyligen stod klart att Olsson lämnar Djurgården för en managerroll i sitt älskade Gefle – klubben Olsson så många säsonger rattade som tränare i allsvenskan men som numera huserar i division 1.

– Det är sällan tränare är med så pass länge som Pelle varit. Han ska ha stor eloge, han tror på sin fotboll och kör på det. Det har tagit honom långt. Jag tror det är helt rätt val av Gefle som gått knackigt, att få stabilitet igen med Pelle som Djurgården fick 2014 när han kom till klubben, avslutar Hellquist.