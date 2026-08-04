Tror på större succé än storaffären i Djurgården

STOCKHOLM. August Priske exploderade under andra halvan av säsongen i fjol och vann allsvenskans skytteliga.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara tror att ersättaren Kristian Lien kan slå danskens notering på 18 fullträffar.

– Han är väldigt bra på att göra mål, säger Honkavaara om norrmannen som efter sitt hattrick i går nu är uppe på elva mål.

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”Jag har aldrig haft någon siffra på hur många mål jag ska göra, det sätter bara en onödig press på en själv”.

Orden var Kristian Liens inför den allsvenska säsongen i intervju med FotbollDirekt, detta på ämnet hur han skulle ersätta allsvenska skyttekungen August Priske som efter sina 18 mål i fjol såldes dyrt till Birmingham i Championship.

Lien, inhämtad från Groningen i Nederländerna, ville alltså inte jämföra sig med Priske – men redan nu ser han ut att kunna slå Priskes notering på 18 fullträffar förra säsongen.

Efter norrmannens hattrick mot VSK i 6-0-segern i går är han nu uppe på elva mål – och då återstår halva säsongen.

När FD frågar tränaren Jani Honkavaara om han tror att Lien kan slå Priskes 18 mål svarar finländaren snabbt.

– Ja det kan han. Han är väldigt bra på att göra mål, säger Dif-tränaren och fortsätter:

– Men Lien är inte bara bra på att göra mål. Han försvarar väldigt bra och skapar också mycket. Jag är väldigt glad för hans skull och han har väldigt bra kemi med Bo Hegland. Det är väldigt viktigt för oss. Lien har varit väldigt viktig hela tiden. Om man jämför med Priske så var han väldigt bra först andra halvan av säsongen, säger Honkavaara och syftar på Priskes svala vår där dansken hade svårt att ta en ordinarie tröja.

– Priske utvecklades väldigt mycket i slutet, han är mer av en ”sniper” där han kunde vara borta från matchbilden och ändå göra mål. ”Kris” är mer involverad i spelet. Som coach är jag glad att ha sådana här spelare.

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