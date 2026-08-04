Blev lovade pengar efter VM – inte fått svar från Fifa

Elva städer i USA arrangerade VM-matcher i sommar.

Ingen har fått den ekonomiska kompensation som man blev lovade av Fifa.

Detta rapporterar The Athletic.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Inför sommaren VM-turnering blev de elva värdstäderna i USA lovade en summa på en miljon dollar var som skulle betalas ut efter mästerskapet. Detta i likhet med värdstäderna som arrangerade klubblags-VM förra sommaren.

Löftet kommunicerades aldrig ut offentligt utan var endast en muntlig överenskommelse mellan Fifa och värdstäderna. Nu ser löftet ut att ha brutits.

Enligt The Athletic, som varit i kontakt med fyra personer från värdstädernas kommittéer, har ingen av de elva städerna där VM arrangerades fått sin utlovade betalning.

Enligt Fifa själva drog organisationen in 15 miljarder dollar (motsvarande drygt 143 miljarder kronor) från sommarens VM, vilket är nytt rekord.

De elva amerikanska värdstäderna är Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami och Boston.