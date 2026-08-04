Tungt för Dovin – konkurrenten blir kvar permanent

Oliver Dovin får konkurrens i Coventry City.

Klubben har skrivet ett permanent avtal med Carl Rushworth.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Oliver Dovin var förstemålvakt i Coventry City för två år sedan. Sedan drabbades svensken av en korsbandsskada som höll honom borta under hela fjolårssäsongen.

Klubben valde då att låna in Carl Rushworth från Brighton & Hove Albion och 25-åringen stod samtliga matcher när Coventry tog steget till Premier League.

Nu blir Rushworth kvar i klubben. Coventry meddelar på sin hemsida att målvakten har skrivit på ett permanent avtal.

Värvningen blir Premier League-nykomlingens största genom tiderna. Coventry la tidigare ett bud på 20 miljoner pund, motsvarande runt 258 miljoner kronor, som Brighton nobbade, enligt TalkSport.

Klubbens tidigare rekord sattes även det under det här transferfönstret när den schweiziska mittbacken Aurele Amenda anlände för 15,4 miljoner pund (runt 198 miljoner kronor).