Ger sig in i jakten på Asoro – högst upp på önskelistan

Joel Asoros lån med Djurgården löper snart ut.

Samtidigt som succén uteblivit kommer nu uppgifter från Medelhavet att Apollon Limassol har anfallaren högst upp på önskelistan.

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Det var inför årets allsvenska som Joel Asoro återvände till Djurgården på lån från franska Metz, klubben han värvades till från just Dif sommaren 2023.

Men återkomsten till Djurgården har inte blivit som tänkt för Asoro som fått nöja sig med rollen som inhoppare med succéanfallaren Kristian Lien framför sig i hierarkin.

I 6-0-segern mot VSK under måndagskvällen blev Asoro kvar på bänken hela matchen och 15:e augusti löper låneavtalet ut.

Nu kommer uppgifter från cypriotiska Super Sport FM att Apollon Limassol vill ha 27-åringen.

Det var från Apollon som Djurgården hämtade in Felix Vá i samma veva som Asoro såldes till Metz – och Apollon har därmed god kännedom om Djurgården och allsvenskan då även Hammarbys mittfältsstjärna Tesfaldet Tekie spelat i klubben (utlånad från Bajen dit 2023).

Asoro ska trots den sparsamma speltiden vara högst upp på Apollons önskelista i det här sommarfönstret.

Kontraktet med Metz, som slutade sist i Ligue 1 senaste säsongen, löper ut i juni nästa år.