Svenska Fifa-toppen: ”Inkastade in i ett kaos”

Det råder kaos inom Fifa.

Nu ger organisations generalsekreterare Mattias Grafström sin bild.

– Vi ska alltid behålla vår professionalism, vårt perspektiv och vårt lugn, skriver svensken i ett internt mejl som Sky tagit del av.

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Fifas svenska generalsekreterare Mattias Grafström har varit tyst under den senaste dagarnas omsvängande händelser. Fram tills nu.

Sky tar tagit del av ett internt mejl som Grafström skickat till sina medarbetare. Han kallar det som hänt de senaste dagarna för ”en sorglig och klandervärd händelseutveckling”, som är ”svår att förstå och acceptera”.

Han fortsätter:

”Vi har alla blivit inkastade in i ett kaos som är svårt att förstå och acceptera. Men som generalsekreterare uppmanar jag er att fortsätta fokusera på det som alltid har förenat oss: att tjäna fotbollen och våra 211 medlemsförbund, hand i hand med alla relevanta intressenter och i full överensstämmelse med Fifas stadgar och regelverk”.

”Jag försäkrar er att ni som arbetar inom administrationen kommer att skyddas från den politiska situation som vi nu upplever. Ni behöver inte oroa er”, tilläger han.

Förslaget Fifa Forward Enterprise presenterades för en dryg vecka sedan men drogs snabbt tillbaka efter omfattande kritisk från flera nationsförbund.

”Individer, instabila perioder och olyckliga episoder kommer och går. Institutionen, dess uppdrag och dess ansvar gentemot världsfotbollen består. Därför ska vi alltid behålla vår professionalism, vårt perspektiv och vårt lugn”, skriver Grafström.

I sitt uttalande nämns inte Gianni Infantino vid namn en enda gång. Grafström har varit schweizaren nära och han klev in i organisationen samtidigt som Infantino valdes till president 2016. Båda jobbade även tillsammans i Uefa.



