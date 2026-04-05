Hyllningen: ”Han är älskad av alla i MFF”

Ny tränare och nystart i Malmö FF.

Men en sak är bestående hos mesta mästarna: Anders Christiansen är fortsatt nyckelspelaren.

– Han är älskad av alla i MFF och jätteviktig på planen, säger tränaren Miguel Ángel Ramirez till FotbollDirekt.

Bortsett från ett halvår i belgiska Gent våren 2018 har Anders Christiansen varit Malmö FF trogen sedan ankomsten från italienska Chievo vintern 2016.

Han var visserligen nära ett nappa på ett lukrativt anbud från Saudiarabien 2020, men nu råder det ingen tvekan om att kaptenen är i MFF för att stanna.

Nya tränaren Miguel Ángel Ramirez gör ingen hemlighet i 35-åringens betydelse för ett Malmö FF som i mångt och mycket börjar om efter ett tungt 2025.

– Han är jätteviktig för oss, han är en bra ledare. Han är superbra med alla i laget och älskad av alla i MFF. På planen är han jätteviktig, säger spanjoren om sin kapten som drogs med skadebesvär i fjol vilket gjorde att han bara gjorde ett handfull starter i förra årets allsvenska.

– Men han var inte den enda med skadeproblem i fjol. Han kommer från en tuff säsong men han är heller inte den enda. Vi hoppas på kontinuitet nu, för ”AC” är väldigt viktig för oss.

Premiär mot Örgryte: ”Vi måste vara redo”

Ramirez som den här vintern tagit över efter Anes Mravac som i sin tur var interim till sparkade Henrik Rydström verkar trivas utomordentligt bra i sin nya klubb.

– Det har varit väldigt mycket jobb första månaderna. Många nya människor att lära känna. Så det har varit hektiskt, men jag är väldigt lycklig här, säger Gran Canaria-sonen till FD.

MFF åkte ur Svenska cupens kvartsfinal med buller och bång mot Mjällby då regerande mästarna vann på Strandvallen med hela 4-0. Nu under söndagen väntar allsvensk premiär borta mot nykomlingen Örgryt för skåningarna.

– Vi måste vara redo, det finns inget annat. Vi har många nya spelare och dragits med skador vilket inte varit lätt, men vi är redo, avslutar Ramirez.