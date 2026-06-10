Uppgifter: Saarenpää aktuell för GIF Sundsvall

GIF Sundsvall fortsätter jakten på en ny huvudtränare efter avskedet med Erol Ates.

Enligt ST-sporten är den tidigare Helsingborgstränaren Klebér Saarenpää ett av namnen som klubben överväger.

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GIF Sundsvall söker en ny huvudtränare och ett av alternativen är Klebér Saarenpää, rapporterar ST-sporten.

Den 49-årige tränaren lämnade Helsingborgs IF efter säsongen 2025 och flyttade därefter till Förenade Arabemiraten för att bli assisterande tränare i Al Wasl. Där arbetade han under Mesut Meral, som dock fick lämna sitt uppdrag redan i februari.

Enligt uppgifterna har GIF Sundsvall varit i kontakt med Saarenpää, som nu finns med bland kandidaterna att ta över superettanklubben.

Saarenpää har tidigare varit huvudtränare i bland annat Helsingborgs IF, IK Brage och Syrianska FC och har gedigen erfarenhet från svensk elitfotboll.