Hyllningen till Bosse Andersson: ”En väldigt livlig person”

Jani Honkavaara har gjort bokslut för sitt första år i Djurgården.

Då har han också fått lära känna och arbeta med sportchef Bosse Andersson.

– Han har ett bra öga och ett bra band med spelarna, säger Dif-tränaren till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Efter en tuff vår ryckte Djurgården upp sig under Jani Honkavaaras första år som huvudtränare för Blåränderna.

När allsvenskan 2025 gick i mål slutade Djurgården på en femteplats i tabellen, efter att man stått för en fin avslutning på säsongen.

Då menar finländske Honkavaara att han inte vill förändra allt för mycket i klubben när han kom in.

– Djurgården har varit en framgångsrik klubb under många år, så jag har tyckt om att tänka: Okej. De måste göra många saker rätt. Så jag har lärt mig, och anpassat mitt sätt att jobba, samtidigt som jag gillar att folk också varit väldigt öppna för nya idéer, säger han till Expressen.

På annat håll har det dock skett en hel del förändringar, vad gäller spelare in och ut under de senaste 18 månaderna.

– Lite beroende på hur du räknar tror jag att det är 14 stycken.

Med ett analkande nytt år menar Honkavaara att det har varit intressant att ha fått jobba med sportchef Bosse Andersson.

– Bosse är en väldigt livlig person. Du ser hans erfarenhet, att han har ett bra öga, och bandet han har med spelarna. Det är fint att jobba med honom. Jag har lärt mig att jobba med honom, och han har lärt sig att jobba med mig.



