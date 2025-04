Ibrahim efter första allsvenska målet: ”Längtat efter det”

Gais leder Göteborgsderbyt mot Blåvitt efter Harun Ibrahims 1-0-mål i den 15:e minuten.

Detta i vad som var mittfältarens första allsvenska mål.

– Jag har gått och längtat efter det här målet så det är najs, säger Ibrahim till Max i paus.



Det hann inte gå mer än två minuter av måndagens Göteborgsderby innan matchens första, stora chans, uppenbarade sig.



Denna kom till via ett inlägg från ”Makrillarnas” vänsterkant som till sist hamnade på fötterna hos Amin Bourdi, 20.



Han valde i sin tur att dra till med ett direktskott mot Pontus Dahlbergs vänstra stolpe – men den 195 centimeter långa burväktaren lyckades sträcka ut och parera det som annars hade blivit en tidig Gais-ledning.



– En fantastisk räddning, säger Max expertkommentator Nordin Gerzic i sändningen.



Målet skulle sedan falla, i den 15:e minuten. Detta efter att Harun Ibrahim snappat upp en boll utanför straffområdet och dunkat in bollen förbi Pontus Dahlberg. Målet var inte bara matchens första, utan mittfältarens första i allsvenskan.



– Det är fantastiskt kul. Jag har gått och längtat efter det här målet så det är najs, säger Harun Ibrahim till Max.



Om hur målet gick till säger han:



– Jag tror att vi kommer runt på högerkanten, sedan har vi sagt att vi ska slå in bollar och inte hålla på där. Så jag tar mig in till en bra andrabollsposition och den faller perfekt, det var bara att ta den på ett.



I målfirandet kunde man notera någonting som liknade en golfsving från 22-åringen. Det är dock ingenting han brukar syssla med på fritiden.

– Jag har ingenting med golf att göra, det är ett inside joke eller vad det heter. Det är till en kille i laget, avslutar Ibrahim.