IFK Göteborg tar ledningen

Mjällby tar emot IFK Göteborg.

Då tar gästerna ledningen i andra halvlek.

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Mjällby tar emot IFK Göteborg på strandvallen.

I andra halvlek kunde Blåvitt göra 1-0 genom Nino Zugelj. Nyförvärvet från Djurgården spelades fram av Oliver Månsson. Kort därefter kunde Alexander Simmelhack utöka Göteborgslagets ledning. Med dryga kvarten kvar kunde Sam Larsson utöka ledningen än mer.

Matchen pågår!

Startelvor:

Mjällby AIF: Hansen – Miettinen, Iqbal, Pettersson – Nielsen, Gustavsson, Enggård, Granath – Kjaer, Bergström, Youssef

IFK Göteborg: Andersson – Eriksson, Bager, Hermannsson, Tolf – Kruse, Månsson – Zugelj, Larsson, Heintz – Simmelhack