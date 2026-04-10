IFK Göteborgs uppmaning till Polisen: ”Transparens”

Hemmapremiär väntar för IFK Göteborg.

Inför matchen går klubben ut med en uppmaning till Polismyndigheten.

Detta efter Polisens förändrade arbetssättet på läktarna.

Polisens närvaro på läktarna i Göteborg under våren 2026 har väckt reaktioner från både supportrar och klubbar.

Inför hemmapremiären går IFK Göteborg ut med en uppmaning till Polismyndigheten där de har några önskemål efter myndighetens nya arbetssätt med klassificeringar av kriminella nätverk på svenska fotbollsarenor.

Blåvitt skriver att de önskar att Polisen delar med sig av information som ligger till grund för den nya klassificeringen.

”Ökad transparens och dialog skulle bidra till större förståelse och minska den ovisshet som nu finns”, skriver klubben på sin hemsida och fortsätter:

”Samspelet mellan förening, supportrar och polis är en nyckel för att skapa trygga evenemang. Den så kallade exkluderingsstrategin är en konstaterad framgångsfaktor som vi också hoppas ska fortsätta gälla.”

Klubben önskar även att ta del av supporterorganisationernas perspektiv.

Blåvitts hemmapremiär mot BK Häcken spelas på lördagen klockan 15.00.