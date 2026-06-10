Konkret kontakt med Ecuador: ”Satsar på Sverige”

Mikael Marqués kunde valt Ecuadors U21-landslag.

Men Djurgårdens mittback tänker annat.

– Min kärlek för Sverige är större, jag satsar på Sveriges landslag, säger 24-åringen till FotbollDirekt.

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Natten till måndag är för många svenskar förknippade med Blågults VM-premiär mot Tunisien klockan 04. Men tre timmar tidigare spelar Ecuador sin dito mot Elfenbenskusten i Philadelphia.

Mikael Marqués, som själv fick träna med Graham Potters landslag före VM-avresan, har rötter från den sydamerikanska nationen men kommer inte sitta klistrad om det stör dygnsrytmen.

– Jag kommer inte kolla matcherna om de spelas på natten, det går ju inte… Jag måste fortsätta hålla mina rutiner, det handlar mycket om det. Men klart jag kommer hålla koll på hur det går för Ecuador, kolla höjdpunkter och så när man vaknar. De har väldigt bra spelare så det blir spännande att se, säger Djurgården-backen till FotbollDirekt.

Så resonerar Dif-backen kring landslaget: ”Var rätt konkret med deras U21”

Ecuador har en gyllene generation i detta VM med Champions League-finalisterna William Pacho i PSG och Arsenals Piero Hincapié som mittlås.

På mittfältet finns Chelseas dyraste värvning någonsin i Moises Caicedo. Faktum är att Marqués för några år sedan själv kunde ha blivit ecuadoriansk landslagsman, detta när han spelade i AFC Eskilstuna 2022.

– Det var rätt så konkret med deras U21-landslag där och då. De hade en scout från U21 som kontaktade mig, det var innan jag flyttade till USA och Minnesota. Men nu har det inte blivit så mycket kring det, säger Marqués som nu är för gammal för U21-landslaget och som därmed bara kan representera Ecuadors A-landslag.

– Men min kärlek för Sverige är större. Jag satsar på Sveriges landslag.