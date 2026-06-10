Uppgifter: Real Madrid har budat på Schröder

Felicia Schröder är en av världens mest omtalade damspelare.

Nu jagas hon av Real Madrid, som enligt uppgifter har lagt ett första bud.

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Felicia Schröder gör storsuccé i damallsvenskan och i Europa, har skrivit på ett monsterkontrakt med BK Häcken där hon tjänar över 100 000 kronor i månaden och jagas av flera storklubbar.

Så sent som i slutet av maj uppgav The Athletic att Chelsea hade lagt ett rekordstort bud på 19-åringen värt 15 miljoner kronor.

Nu får de dock konkurrens av en annan gigant.

Enligt GP ska Real Madrid visa konkret intresse för anfallaren och även ha lagt ett bud som göteborgsklubben ska ta ställning till.

– Ja, det har vi. Vi får se lite vad framtiden ger där men det finns konkret intresse och vi har ett långt avtal med Felicia. Det är en plan vi har tillsammans och Felicia är extremt unik i sitt slag med att vara så ung och ha åstadkommit så mycket redan, säger fotbollschefen Martin Ericsson till tidningen.

När det kommer till övergångssumma är fotbollschefen tydlig. De ska slå världsrekord.

– Ja, det har vi sagt hela tiden. Om det ska bli något ska allt stämma för oss och för Felicia och det är det som gäller.

Om Schröders framtida övergång ska slå rekord behöver de bräcka 1,5 miljoner dollar, som Orlando Pride betalade för Lizbeth Jacqueline Ovalle.