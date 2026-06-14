Superdatorn: Så slutar Nederländerna – Japan

Nederländerna ställs mot Japan i VM 2026.

Superdatorn BETSiE har simulerat matchen tusentals gånger för att förutspå vinnaren.

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Nederländerna och Japan inleder sitt VM-äventyr på AT&T Stadium i Texas. Matchen är en av gruppspelets mest intressanta, där Europas jättar ställs mot Asiens mest framgångsrika lag.

Det är en match med enorm betydelse för båda lagen. En seger skulle ge en drömstart och ett stort steg mot avancemang, medan en förlust sätter omedelbar press. Den taktiska kampen mellan det bollförande Nederländerna och det kontringsstarka Japan blir avgörande.

Vår superdator BETSiE har simulerat matchen 20 000 gånger för att förutse utgången.