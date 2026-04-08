Inspireras av AIK:s storaffär: ”Helt otrolig”

Charlie Pavey ser ut att få sitt genombrott i AIK den här säsongen.

Högerbacken inspireras av Rui Modesto som såldes för stora pengar till Udinese 2024.

– Han är en av de bästa som jag sett spela. Han är helt otrolig, säger 17-åringen till FotbollDirekt.

I Mads Thychosens frånvaro har Charlie Pavey gjort högerbacksplatsen till sin i José Riveiros framåtlutade AIK.

Som en brasiliansk lateral trycker 17-åringen på längs kanten och han ser nu ut att kunna få sig ett liknande genombrott som Hampus Skoglund fick i Hammarby våren 2024.

– Skoglund är bra, jag ska också försöka komma till hans nivå och bli en av de bästa i allsvenskan. Det är mitt mål att bli det redan i år, säger Pavey till FotbollDirekt.

Vad har du lärt dig från Mads Thychosen?

– Mycket. Han hjälper mig, min farsa likaså. Han spelade ju också högerback så han vet han som krävs för att spela på den positionen.

Som Charlie Pavey är inne på skolades pappa Kenny Pavey om från högermittfältare till högerback. Totalt gjorde den i dag 46-årige engelsmannen närmare 200 matcher i AIK-tröjan.

Modesto-hyllningen: ”Helt otrolig framåt, helt otrolig spelare”

Men det är en annan gammal AIK-ytter som Charlie Pavey mest inspireras av.

– När jag var i U19 fick jag vara med och träna med A-laget. Då spelade Rui Modesto där. Han var otrolig, en av de bästa som jag sett spela.

Modesto gjorde succé i AIK som högervinge och såldes dyrt till Serie A-klubben Udinese sensommaren 2024.

– Det som jag inspireras mest av med honom är det offensiva tänket, han var helt otrolig framåt. En otrolig spelare verkligen.

Fotnot: Modesto gick i vintras på lån till Palermo i Serie B med en köpoption.