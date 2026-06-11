Supportrar till Elfenbenskusten nekas visum till USA

En ny kontrovers har uppenbarat sig i USA.

Detta då supportrar till Elfenbenskusten har nekats visum till landet.

Således har deras resor till VM ställts in.

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Så sent som i tisdags stod det klart att Iranska supportrar, som hade köpt biljetter via det iranska fotbollsförbundet, hade fått sina biljetter tillbakadragna.

Nu har flera supportrar till Elfenbenskusten inte beviljats visum till USA vilket innebär att de inte kan resa till landet och följa sin nation under mästerskapet.

– USA har varit tydlig med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, säger Julien Kopuadio Adonis, ordförande i fotbollslandslagets supporterorganisation, enligt TT och fortsätter:

– Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt, att stödja vårt lag.

Trots detta räknar Kopuadio Adonis med att omkring 1000 supportrar som bor i USA kommer att kunna följa nationens matcher mot Ecuador, Curaçao och Tyskland.