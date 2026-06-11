Uppgifter: Jordan Larsson ryktas till Saudiarabien
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Jordan Larsson, 28, ryktas till Saudiarabien.
FC Köpenhamn-spelaren kan nu lämna Danska liga mästarna.
Det uppger Fabrizio Romano.
Svensken Jordan Larsson kan nu komma att lämna FC Köpenhamn. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano har 28-åringen kommit överens med saudiska Al-Ettifaq om de personliga villkoren och Larsson ska även ha accepterat ett kontraktsförslag. Romano uppger att samtal mellan parterna pågår.
Al-Ettifaq slutade i år på sjunde plats i den saudiarabiska högstaligan.
Larsson har i grunden kontrakt med den danska klubben till sommaren 2027 och har totalt sett gjort 39 mål och 16 assist på 140 framträdanden.
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