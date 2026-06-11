Uppgifter: Julius Brekkan lämnar IK Uppsala

Damallsvenska nykomligarna IK Uppsala har fått en bra start.

Nu kan en av tränarna, Julius Brekkan, lämnar klubben.

Det rapporterar Upsala nya tidning.

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IK Uppsala tog sig upp från Elitettan till damallsvenskan inför denna säsongen. Efter att stora delar av vårsäsongen är spelad så ligger IK Uppsala på negativ kvalplats och ligger före både Växjö DFF och FC Rosengård.

Trots den fina starten kan nu en av huvudtränarna nämligen Julius Brekkan lämna klubben. Det uppger Upsala nya tidning. Uppgifterna säger att Sirius ska vara intresserade av Brekkan.

Hanna Spets som är tränare ihop med Julius Brekkan kommer att fortsätta leda laget.