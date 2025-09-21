Interna kritiken: ”Vi tappar heder och värdighet”

STOCKHOLM. BK Häcken skämde ut sig i andra halvlek mot Hammarby och släppte in tre mål inom loppet av åtta minuter.

Efter 0-4 i baken riktar Jens Gustafsson kritik mot egna laget.

– När det kommer motgångar finns det ingen botten hos oss, då tappar vi heder och värdighet, säger tränaren på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Det var jämnt och underhållande i första halvlek i en drabbning som böljande fram och tillbaka. BK Häcken sköt i ribban, Hammarby träffade stolpen.

I upptakten av andra halvlek fick Filip Helander ett jätteläge med pannan efter hörna, men avslutet gick utanför och i anfallet efteråt sköt Tesfaldet Tekie 1-0.

Det var starten på BK Häckens ridå i matchen inför drygt 20 000 i Stockholm. Kort senare gjorde Nahir Besara 2-0 och därefter kom trean av bara farten från Paulos Abraham.

Jens Gustafsson agerade med fyra byten per omgående men det hjälpte inte. Hammarby gjorde 4-0 och gästerna får resa hemåt till Hisingen med svansen mellan benen.

– Vi borde gjort något mål i första halvlek och i andra kom vi ut bra och skapade ett farligt läge på hörna, men sedan gör vi två stora misstag som Hammarby gör mål på. När det går emot oss finns ingen botten. Kommer det motgångar tappar vi allt som har att göra med heder och värdighet, säger Häckens tränare och fortsätter:

– Vi behöver inse var vi är i tabellen och se till att samla kraft inför avslutande delen av allsvenskan.

Häcken som kliver in i Conference League-ligaspelet i början av oktober har bara fyra poäng ner till kvalplats i allsvenskan. Med sex omgångar kvar medger Gustafsson att laget inte kan slappna av.

– Vi är lika illa på det som alla andra lag i den regionen av tabellen. Vi behöver begripa det och utgå utifrån det.