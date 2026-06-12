Romano: Real Madrid nära att värva Silva

Real Madrid vill värva Bernardo Silva.

Nu uppger Fabrizio Romano att den spanska klubben lyckas knipa 31-åringen.

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Flera klubbar har varit intresserade av Bernardo Silva och Barcelona rapporterades vara övertygade om att värva 31-åringen. Även Juventus och Atletico Madrid har uppgets vara intresserade.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att Real Madrid ser ut att knipa Bernardo Silva. Uppgifterna säger att allting är klappat och klart för att portugisen ska hamna i Real Madrid.

Enligt Romano kommer kontraktet sträcka sig över två år med option på ytterligare en säsong.

Bernardo Silva aviserade tidigare i år att han skulle lämna Manchester City, där han var lagkapten, i samband med att kontraktet löper ut. Mittfältaren gjorde 76 mål och 77 assist på 460 tävlingsmatcher för Premier League-klubben.