Quiñones efter hemmanationens seger: ”Fantastiska fans”

Julián Quiñones, 22, blev VM:s första målskytt.

Nu berättar han om känslorna kring hans första mål.

– Jag är glad och exalterad över att göra mitt första VM-mål, säger målskytten till Fifa.



Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

I går spelade Mexiko sin VM-premiär mot Sydafrika. Då fick Julián Quiñones göra matchens första, Mexikos första och mästerskapets första mål.

– Jag är glad och exalterad över att göra mitt första VM-mål, på en så spektakulär arena med fantastiska fans, säger Quinones till Fifa.

Det var folkfest både på arenan och runt om i Mexiko när hemmanationen pangade in sina två mål och glädjen gick att ta på.

– Vi har känt fansens stöd de senaste dagarna. Vi är enade och idag syntes det verkligen, säger 1–0–målskytten Quinones.