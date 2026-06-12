Quiñones efter hemmanationens seger: ”Fantastiska fans”
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Julián Quiñones, 22, blev VM:s första målskytt.
Nu berättar han om känslorna kring hans första mål.
– Jag är glad och exalterad över att göra mitt första VM-mål, säger målskytten till Fifa.
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I går spelade Mexiko sin VM-premiär mot Sydafrika. Då fick Julián Quiñones göra matchens första, Mexikos första och mästerskapets första mål.
– Jag är glad och exalterad över att göra mitt första VM-mål, på en så spektakulär arena med fantastiska fans, säger Quinones till Fifa.
Det var folkfest både på arenan och runt om i Mexiko när hemmanationen pangade in sina två mål och glädjen gick att ta på.
– Vi har känt fansens stöd de senaste dagarna. Vi är enade och idag syntes det verkligen, säger 1–0–målskytten Quinones.
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