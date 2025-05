Jagne inför återkomsten till Hällevik: ”Kul att möta gamla polare”

Inför årets allsvenska säsong bytte Imam Jagne, 21, Mjällby AIF mot IFK Göteborg.

Senare idag kommer han att möta sitt gamla lag – för första gången sedan flytten.

– Det ska bli kul att möta gamla polare, det är najs, säger Blåvitt-spelaren till Fotbollskanalen.

Efter två år i Mjällby AIF valde Imam Jagne att lämna Listerlandet för att flytta hem till Göteborg och spela för Blåvitt.



Under söndagseftermiddagen ska han, för första gången sedan flytten, resa till Strandvallen och möta sitt gamla lag



– Det ska bli kul att möta gamla polare, det är najs, säger Imam Jagne till Fotbollskanalen.



Av de spelare i truppen som 21-åringen lämnade under vintern hade han kommit allra närmst Tom Pettersson och Abdoulie Manneh. Den förstnämnde valde även, tidigare i veckan, att hälsa Jagne välkommen tillbaka på sitt Instagram-konto.



– Det var kul! Det var längesen jag såg honom så det ska bli riktigt kul att träffa honom, säger Jagne och sätter ord på hur het Manneh är just nu:



– Haha ja skojar du eller? Det är hattrick här och där. Det är fint och det är kul för honom, avslutar Jagne.



Matchen mellan Mjällby AIF och IFK Göteborg har avspark 16.30 idag, söndag.

