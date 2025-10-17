Jansson ser likhet i landslaget och MFF: ”Individanpassat”

Malmö FF-kaptenen Pontus Jansson varnar för samma problem i Malmö FF och landslaget.

Han menar att individualism har gått före det kollektiva spelet.

– Huvudproblemet är att det har blivit väldigt individanpassat, säger han till Sportbladet.



Foto: Bildbyrån

Efter Sveriges senaste förlust mot Kosovo uttryckte Jansson på X sin oro över att kollektivt tänkande i svensk fotboll minskat. Han menar att spelare idag formas för mycket kring individen snarare än laget.



”Svensk fotboll har blivit individualiserad. Kollektivet är som bortblåst och viljan att vinna som ett kollektiv lyser med sin frånvaro. Sorglig utveckling men rädd att ingen vågar inse det och skjuter över det till någon annan”, skrev han.



För Aftonbladet utvecklar han vad han menade med det inlägget:



– Det jag skrev grundade sig främst i landslaget. Men jag ser ju tendenserna i svensk fotboll generellt. Huvudproblemet är att det har blivit väldigt individanpassat. Spelare har svårt att ta kritik, och fokus ligger ofta på offensiv skicklighet framför kollektiv karaktär, säger han till Sportbladet.

Jansson menar att dagens unga spelare, även om de är starka och tekniskt skickliga, ofta saknar förmåga att samarbeta i lagets försvarsspel.

– Du kan ha fem, sex väldigt individuella spelare i en trupp, men då blir kollektivet lidande. Det har vi sett både här i Malmö och i landslaget, säger Jansson.