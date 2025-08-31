Jättetalangen om valet av Gais: ”Det kändes bäst”

Seniordebut som 15-åring mot Malmö FF och värvad av Gais denna sommar.

2025 har minst sagt varit ett minnesvärt år för Elias Yonan.

– Det är kul, det känns roligt. Det är ganska konstigt kan man säga att som 15-åring skriva på för en allsvensk klubb.

Foto: Bildbyrån

Elias Yonan var något inte ett namn för den breda fotbollspubliken inför säsongen, men under 2025 har 15-åringen fått en hel del rubriker.

Som blott 15 år gammal har det redan blivit fem framträdanden på seniornivå, varav debuten kom mot Malmö FF i Svenska cupen i våras.

För FotbollDirekt berättar han att det varit lite speciellt att ta steget upp från ungdomsfotbollen till seniorfotbollen.

– I början var det tufft, när jag kom upp från en ungdomsmiljö till A-laget, det var mycket högre tempo och mer fysiskt. Jag har klarat mig och det funkar, från början gick det kanske lite sådär, men nu tycker jag att det går bra efter att jag varit med och tränat ganska mycket, säger han till FotbollDirekt.

Steget upp på seniornivå är dock inte det enda nya för Yonan den här säsongen.

Häromveckan stod det nämligen klart att han lämnar Skövde AIK för Gais.

– Det är kul, det känns roligt. Det är ganska konstigt kan man säga att som 15-åring skriva på för en allsvensk klubb.

Under hösten så lånas han dock tillbaka till Skövde AIK men samtidigt är tanken att han ska träna med Gais. Det är dock inget han har hunnit göra ännu när FD pratar med honom.

Nej jag har faktiskt inte hunnit göra det, tanken är att jag ska göra det under mina lov, eftersom att jag fortfarande går i nian blir det svårt.

Hur kombinerar du skolgång och elitsatsningen på fotboll?

– Jag får mycket hjälp av skolan, de hjälper mig eftersom att de vill att jag ska elitsatsa. Det blir så att jag får mycket hjälp där och jag försöker att göra klart allting där, så att jag inte behöver jobba så mycket hemma. Jag försöker att fokusera mycket i skolan och sen när det blir träning så blir det fokus på träning. Om det är så att jag har läxor så får jag göra dem efter träningen.

”Vi är glada att kunna signera det här kontraktet med Elias, i konkurrens med andra svenska klubbar”.

Orden var Gais tekniske direktör Magnus Sköldmarks och dessa sade han i samband med att talangen presenterades av Göteborgsklubben.

Att det funnits ett stort intresse för Yonan är dock inget som påverkat honom personligen.

– Det är inget som jag tänkt på speciellt mycket. Jag har representanter som har hjälpt mig och min familj. Så jag har lämnat över det till dem, så behöver jag inte tänka så mycket på det.

Var Gais det självklara valet och i sådana fall varför?

– De hade bättre plan för mig, jag kände att deras plan skulle fungera bäst för mig. Det kändes bäst.

Något speciellt i den här planen som du kan dela med dig av?

– Till exempel att jag blir utlånad till Skövde och får spela några matcher i ettan för att komma in i det ännu mer på seniornivå. Sen träningar med Gais och spel med U21. Det tycker jag fungerade bäst, för då kan jag också bo kvar ett år till med min familj.

Som sagt så väntar nu en höst av lite träning med Gais och matchning i Skövde AIK, men till nästa säsong tillhör han Göteborgsklubben helt och hållet och det är tydligt vad han siktar på då.

– Jag vill slå mig in i truppen ganska snabbt, för att kanske göra allsvensk debut.

Gais har ju varit bra på att ge unga spelare chansen, hur påverkar det dig?

– När de har gett flera unga chansen så känner jag att jag också kommer att få den.

Avslutningsvis, hade du vågat drömma inför säsongen att du skulle göra seniordebut och värvas till en allsvensk klubb eller kändes det här som inte alls inom räckhåll. Hur gick tankarna inför i år?

– Tankarna inför i år var bara att träna med SAIK och få spela mycket. Sen tänkte jag inte på så mycket annat, mitt fokus var på SAIK, inte för mycket framåt utan att leva i nuet och försöka göra det så bra jag kan, avslutar Yonan.