John Guidetti bekräftar – lämnar AIK efter säsongen

John Guidetti har gjort sitt i AIK efter den här säsongen.

Söndagens match kan bli hans sista i karriären.

– Det kan vara min sista vecka som spelare, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

John Guidetti kom som en prestigevärvning till AIK sommaren 2022, men succén har uteblivit för anfallaren.

Stora skadeproblem har stört 33-åringen som nu bekräftar att den här säsongen blir hans sista i AIK-tröjan.

Guidettis kontrakt med Gnaget efter säsongen och söndagens möte med Halmstads BK blir hans sista i klubben, det kan även bli hans sista som professionell fotbollsspelare.

– Det kan vara min sista vecka som spelare. Det är min sista i AIK i alla fall. Det är spik. AIK för mig är ett avslutat kapitel efter söndagen. Det blev inte det jag hade velat, så klart. Men samtidigt så mycket fint jag har fått uppleva också, som har varit magiskt, säger han till Expressen.

Den här säsongen står Guidetti noterad för två mål och två assist på 23 matcher i allsvenskan.