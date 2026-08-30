José Riveiro uppskattar publikens gest: ”Blev väldigt rörd”

STOCKHOLM: AIK-fansen har tagit José Riveiro till sitt hjärta.

Efter matchen mot Djurgården syntes Galiciens flagga på bortaläktaren.

– Det är fint att se att supportarna uppskattar det jag gör, säger Gnaget-tränaren inför derbyt mot Hammarby.

Foto: Bildbyrån

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Det är glada miner runt AIK och Karlberg inför söndagens derby mot Hammarby. Harmoni är numera synonymt med det svartgula laget från Solna.

Flera inom spelartruppen pekar på den nya tränaren José Riveiro som en stor anledning.

– Han ger oss alla förtroende, speciellt vi unga spelare som kommer upp. Vi har ett ungt lag och det för oss samman. Han får ut det bästa av oss bara genom att vara som han är, säger Kevin Filling.

– Jag är ingen psykolog så jag kan inte gå in på exakt hur det går till, men han får ut allt från oss och blir väldigt omtyckt av den anledningen, tillägger 17-åringen.

”Vi litar blint på honom”

Genom sitt att vara har Riveiro fått ut det bästa av AIK-truppen. Så låter åtminstone Wilmer Olofssons analys av lagets spanska huvudtränare.

– Han hjälper oss väldigt mycket. Han ger oss självförtroende och mycket tillit. Sen har han sin spelidé och det spelar ingen roll om vi har seriens äldsta startelva eller den yngsta. Vi håller oss till samma sätt att spela och vi tror på det. Vi litar blint på honom, säger mittbacken och fortsätter.

– Sen sättet han pratar med oss i halvtid och innan match. Han säger alltid att han är stolt över oss. Då är det klart att man blir lugn av det.

Foto: Bildbyrån

Stolhet är bevisligen någonting som José Riveiro ofta uttrycker gentemot sina spelare. Men det är inte heller någonting han gör lättvindigt, menar han själv.

– Jag är väldigt ärlig i mitt sätt att observera laget. Jag kommer inte säga att jag är stolt om jag inte är det. Men jag tycker att alla gör ett bra jobb i att behålla fokuset oavsett vad. Jag tror inte att något annat lag i allsvenskan den här säsongen har gått igenom lika mycket som vi har, sett till spelare som kommer och går, skador, förhinder och så vidare, menar spanjoren.

Det som gjort Riveiro mest stolt under säsongen är sättet som laget hanterat alla svårigheter som man ställts inför.

– Vi pratar mycket om processer och det är just det som vi har fokuset på nu under vår första säsong tillsammans. Nu handlar det om att sätta en kultur och en standard som vi ska följa framöver som klubb. Utifrån den aspekten är jag väldigt stolt över spelarna, och jag är säker att jag kommer fortsätta vara stolt över dem även i framtiden.

Flera spelare borta – ”Vi slösar inte tid på att fundera på sånt”

Men det är inte bara AIK-truppen som visat uppskattning mot spanjoren. I samband med derbymatchen mot Djurgården på 3Arena för två veckor sedan vecklades en vitblå flagga ut på den annars helsvarta bortaläktaren.

Det var Galiciens flagga som syntes, José Riveiros spanska hemregion.

– Otroligt, säger 50-åringen när flaggan kommer på tal.

– Jag blev väldigt rörd när jag såg den. Jag har set den spanska flaggan ett par gånger men det var första gången som jag såg Galiciens flagga. Det är fint att se att supportarna uppskattar det jag gör ibland. Vi är här för dem och de är här för oss. Det är fint att ha den sammanhållningen med fansen, tillägger han.

Galiciens flagga i AIK-klacken på 3Arena. Foto: Bildbyrån

AIK kommer återigen behöva anmäla en trupp utan många tongivande spelare inför söndagens derby. Trots det omfattande bortfallet har AIK lyckats få med sig flera positiva resultat på slutet.

Riveiro tror sig veta varför.

– Vi slösar inte tid på att fundera på sånt. Vi försöker att ha ett tänkesätt kopplat till tillväxt och problemlösning, istället för att klaga, säger han och fortsätter.

– Vi är ett fotbollslag och jag tycker att vi har ett roligt jobb. Vi har möjlighet att göra saker bättre varje dag, samtidigt som vi förstår att vi är i en fotbollsmiljö där folk kommer och går. Om jag inte sköter mitt jobb så kommer det sannolikt bli jag som lämnar och någon annan tar över. Men AIK kommer alltid fortsätta finnas.