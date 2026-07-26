Jublet efter Bajenskalpen: ”Kan inte bli bättre”

STOCKHOLM. Kraftigt nedtryckta matchen igenom.

Ändå löste BP en poäng mot Hammarby efter kvitteringen i 90:e.

– Att få in bollen sista minuten med tanke på matchbilden… det kan ju inte bli bättre, säger Leo Cavallius till FotbollDirekt.

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Han storspelade i BP-målet under söndagens holmgång mot Hammarby.

Leo Cavallius höll länge Brommapojkarna kvar i matchen på Grimsta, men när förre BP-stjärnan Victor Lind lossade kanonen i 79:e minuten kunde inte ens målvakten rädda uppe i första krysset.

– Klart jag blev besviken att jag inte kunde rädda den bollen också, men är det någon i allsvenskan som med fel fot kan få iväg ett sådant avslut så är det Victor. Kredd till honom, säger Cavallius som är nöjd med sitt lags insats.

– Mycket kredd till mina medspelare. De blockade mycket skott som gjorde mitt jobb enklare. Det här var en laginsats.

Vad säger du om att ni kniper en poäng efter Andreas Troelsens kvittering i 90:e minuten?

– Att få in bollen sista minuten med tanke på matchbilden där vi var så nedtrycka och mest fick försvara… det kan ju inte bli bättre. Klart vi är missnöjda med spelet med boll, men man få ge kredd till arbetsviljan. Skönt.

Björklund: ”Hammarby har inte så många solklara chanser”

Lagkamrat Lukas Björklund är inne på samma spår som Cavallius.

– Det här var en kämparinsats. Vi fick kämpa i 90 minuter. Skönt att vi kunde få in bollen, säger 22-åringen till FD.

Hur bra tycker du att Hammarby är?

– De är duktiga. De pressar ner oss lågt. De har duktiga spelare, konstaterar Björklund och fortsätter:

– Samtidigt tycker jag inte att de har så många solklara chanser att de ska vinna den här matchen med stora siffror. Vi håller matchen vid liv och vi får till slut en poäng, vilket vi så klart är glada över.